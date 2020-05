L’Allieva 2 in replica, anticipazioni trama terza puntata con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale (Di domenica 3 maggio 2020) Continuano con successo le repliche della seconda stagione de L’Allieva, la fiction che vede protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Il gradimento del pubblico continua a essere considerevole pur essendo episodi già andati in onda. Domenica 3 maggio in prima serata su Rai 1 rivediamo la terza puntata. L’Allieva 2, terza puntata: anticipazioni trama Episodio 5 – L’acaro rosso Alice confessa a Claudio quello che è successo con Einardi. L’omicidio di un addetto alla manutenzione del cimitero cattura l’interesse dell’allieva: la sua collega e amica Lara sembra essere coinvolta nella vicenda. Sul fronte sentimentale, intanto, Conforti non cessa le ostilità, mentre Einardi continua il suo corteggiamento. Alice si sente sempre più confusa. Episodio 6 – Prison Blues Il delitto di un giovane detenuto ... Leggi su tvzap.kataweb Ascolti tv 26 aprile : crollo Live - Barbara D’Urso battuta dalla replica de L’Allieva. Mara Venier vola nel pomeriggio

Ascolti TV | Domenica 26 aprile 2020. L’Allieva in replica vince (15.4%) - D’Urso 12.2%. Giletti (8.9%) supera Fazio (8.4%-7.9%). Tg1 della sera a 10 - 7 mln e il 35.3% con la conferenza di Conte

Ascolti TV | Domenica 26 aprile 2020. L’Allieva in replica vince (15.4%) - D’Urso 12.2%. Giletti (8.9%) supera Fazio (8.4%-7.9%) (Di domenica 3 maggio 2020) Continuano con successo le repliche della seconda stagione de L’Allieva, la fiction che vede protagonistie Lino Guanciale. Il gradimento del pubblico continua a essere considerevole pur essendo episodi già andati in onda. Domenica 3 maggio in prima serata su Rai 1 rivediamo la. L’Allieva 2,Episodio 5 – L’acaro rosso Alice confessa a Claudio quello che è successo con Einardi. L’omicidio di un addetto alla manutenzione del cimitero cattura l’interesse dell’allieva: la sua collega e amica Lara sembra essere coinvolta nella vicenda. Sul fronte sentimentale, intanto, Conforti non cessa le ostilità, mentre Einardi continua il suo corteggiamento. Alice si sente sempre più confusa. Episodio 6 – Prison Blues Il delitto di un giovane detenuto ...

infoitcultura : Ascolti tv 26 aprile, L'Allieva 2 in replica vince la gara di una serata che ha riservato sorprese - il_Case : Ascolti TV | Domenica 26 aprile 2020. L’Allieva in replica vince (15.4%), D’Urso 12.2%. Giletti (8.9%) stacca Fazio… - cosmina_DeG : @MasterAb88 Ma di che parliamo... l allieva in REPLICA ha superato la D Urso....cosa vi bevete?? Ma se volete sogna… - zazoomnews : Ascolti TV Domenica 26 aprile 2020. L’Allieva in replica vince (15.4%) D’Urso 12.2%. Giletti (8.9%) supera Fazio (8… - zazoomblog : Ascolti TV Domenica 26 aprile 2020. L’Allieva in replica vince (15.4%) D’Urso 12.2%. Giletti (8.9%) supera Fazio (8… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Allieva replica La Verità sul Caso Harry Quebert, Young Sheldon e le altre serie di gennaio su Infinity Teleblog