L’ALLIEVA 2, anticipazioni puntata di domenica 3 maggio / Stasera in tv (Di domenica 3 maggio 2020) Nonostante si tratti di repliche, sta ottenendo un buon riscontro su Rai 1 la riproposta della fiction L’allieva 2. domenica 3 maggio 2020 assisteremo ad altri due episodi (il quinto e sesto della stagione) intitolati L’acaro rosso e Prison Blues. Ecco trama e anticipazioni:Leggi anche: THE O.C., anticipazioni episodi di domenica 3 maggioL’allieva 2 – L’ACARO ROSSO lallAlice (Alessandra Mastronardi) rivela a Claudio quello che è accaduto con Einardi. L’omicidio di un addetto alla manutenzione del cimitero è al centro della scena in questo episodio: Lara, amica e collega di Alice, pare essere coinvolta nella brutta storia. Sul lato amoroso, Conforti non cessa le ostilità, intanto Einardi prosegue con il suo corteggiamento. Alice appare sempre più confusa. L’allieva 2 – PRISON BLUES Nel secondo episodio della ... Leggi su tvsoap L’Allieva 2 in replica - anticipazioni trama terza puntata con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale

L’Allieva 2 : la trama dei due episodi in onda oggi 26 aprile - anticipazioni

L’ALLIEVA 2 - anticipazioni puntata di domenica 26 aprile / stasera in tv (Di domenica 3 maggio 2020) Nonostante si tratti di repliche, sta ottenendo un buon riscontro su Rai 1 la riproposta della fiction L’allieva 2.2020 assisteremo ad altri due episodi (il quinto e sesto della stagione) intitolati L’acaro rosso e Prison Blues. Ecco trama e:Leggi anche: THE O.C.,episodi diL’allieva 2 – L’ACARO ROSSO lallAlice (Alessandra Mastronardi) rivela a Claudio quello che è accaduto con Einardi. L’omicidio di un addetto alla manutenzione del cimitero è al centro della scena in questo episodio: Lara, amica e collega di Alice, pare essere coinvolta nella brutta storia. Sul lato amoroso, Conforti non cessa le ostilità, intanto Einardi prosegue con il suo corteggiamento. Alice appare sempre più confusa. L’allieva 2 – PRISON BLUES Nel secondo episodio della ...

bestfictionever : L'allieva 2: anticipazioni terza puntata - zazoomnews : L’Allieva 2 in replica anticipazioni trama terza puntata con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale - #L’Allieva… - sacrofanoo : @ElenaFagiolini certo, ecco a te - sacrofanoo : RT @beatrissxx: @ValeryVillani Penso si riferiscano tutti a questo, ma secondo me è da prendere assolutamente con le pinze. Anzi, vediamo l… - beatrissxx : @ValeryVillani Penso si riferiscano tutti a questo, ma secondo me è da prendere assolutamente con le pinze. Anzi, v… -