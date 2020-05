L'album del giorno: Bob Dylan, Blonde on blonde (Di domenica 3 maggio 2020) Bob Dylan, con quasi settantanove primavere sulle spalle, non ha più la voce ammaliante degli anni Sessanta, ma conserva intatti un carisma e un'intensità interpretativa che non ha eguali nella musica contemporanea, come confermano anche i recenti brani Murder most foul e I contain multitudes, che hanno illuminato questi strani giorni di quarantena. Dylan è il cantautore più influente della storia del rock, che da portavoce del movimento pacifista degli anni Sessanta, quasi suo malgrado, è diventato via via un'icona di straordinario carisma. Non sono stati né la voce, né il virtuosismo strumentale, né le strutture musicali piuttosto semplici a rendere Dylan una leggenda, ma un aspetto a cui purtroppo oggi si presta sempre meno attenzione: la parola. In un periodo, l'inizio degli anni Sessanta, nel quale i testi erano poco ... Leggi su panorama L'album del giorno : Guns N'Roses - Appetite for destruction

Taylor Swift : il suo nuovo album non autorizzato da lei è un disastroso flop (la popstar sarà felice) – ecco il numero delle copie

