L'agente di Ospina: "Il Napoli ha investito tanto su Meret, in estate verrà presa una decisione sul futuro" (Di domenica 3 maggio 2020) Il futuro del Napoli tra i pali sembra essere scritto: il club azzurro ha deciso di puntare con forza su Alex Meret, complicando la permanenza all'ombra del Vesuvio di David Ospina. SSC Napoli v FC Barcelona - UEFA Champions League Round of 16: First Leg La conferma è arrivata direttamente dalla bocca dell’agente dell'esperto portiere, Lucas Jaramillo, che intercettato ai microfoni di Deportes ha parlato del futuro del portiere colombiano al Napoli: "Nel calcio moderno non è mai facile avere... Leggi su 90min Agente Ospina : «Futuro? Il Napoli ha investito su Meret» (Di domenica 3 maggio 2020) Il futuro deltra i pali sembra essere scritto: il club azzurro ha deciso di puntare con forza su Alex, complicando la permanenza all'ombra del Vesuvio di David. SSCv FC Barcelona - UEFA Champions League Round of 16: First Leg La conferma è arrivata direttamente dalla bocca dell’dell'esperto portiere, Lucas Jaramillo, che intercettato ai microfoni di Deportes ha parlato del futuro del portiere colombiano al: "Nel calcio moderno non è mai facile avere...

ilnapolionline : Lucas Jaramillo, (agente Ospina): 'David ha conquistato la fiducia di Gattuso' - - CalcioNews24 : Agente Ospina: «Futuro? Il Napoli ha investito su Meret» - sergioicastillo : Ospina, l’agente rivela: “Contatti con Boca Juniors e Monterrey, in estate vedremo. Ha la fiducia di Gattuso, ma c’… - andreafabris96 : L'agente di David #Ospina ????: 'Il #Napoli ha scelto #Meret. #BocaJuniors? In #Sudamérica non possono dargli un cont… - zazoomnews : Agente Ospina: «Futuro? Il Napoli ha investito su Meret» - #Agente #Ospina: #«Futuro? #Napoli -