Ladyhawke | stasera in tv l’amore romantico di un cult movie degli anni Ottanta

Leggi su optimagazine

(Di domenica 3 maggio 2020) Nei materiali promozioni di, il film lo si spacciava ispirato a una non precisata leggenda medievale del tredicesimo secolo. Lo sceneggiatore invece, Edward Khmara, disse di essere stato folgorato a Parigi dalla visione dei doccioni, quelle grondaie aggettanti dalle cattedrali abbellite con figure animalesche o mostruose. In effetti è questa la fonte dell’ispirazione di, che mantiene ancora oggi il suo status di “classico minore” del cinemagrazie a questa fascinazione per il meraviglioso e il fantastico dei poemi epici e cavallereschi medievali, che però usa con la libertà e il sincretismo tipici del cinema popolare, senza preoccupazioni di attendibilità storica, mosso dalla volontà di creare un racconto emozionante, che profumi quanto basta dell’epoca che usa come fondale della ...