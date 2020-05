Lady Gaga piange per l’Italia: “Mi auguro che sentiate l’abbraccio del divino, come ali di un angelo intorno allo Stivale” (Di domenica 3 maggio 2020) Lady Gaga si commuove per l’Italia. Lo fa in un video, registrato da uno studio e inviato a Tiziano Ferro che lo ha poi postato su Instagram. La superstar ha origini italiane: suo nonno è emigrato negli Stati Uniti dalla provincia di Messina nel 1908. Miss Germanotta (questo il vero cognome di Gaga) parla del nostro, e del ‘suo’ Paese: “Non so bene cosa dire a parte che vi voglio bene. Ti amo, ti amo. So che tante persone sono spaventate e che tanti anziani sono chiusi in casa al momento. Ho parenti in Sicilia, vi prometto che andrà tutto bene, supererete tutto. Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere. Dobbiamo stare uniti ed essere gentili. Vi mando tutto il mio amore e le mie preghiere. Sapete, alcuni miei amici dicono che quando le cose si fanno difficili, è il momento in cui Dio ti è più vicino, nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Lady Gaga si commuove pensando all’Italia. Il video rilanciato da Tiziano Ferro : «Siete nel mio cuore»

