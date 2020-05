Lady Gaga piange per l'Italia in un video per Tiziano Ferro: "Siete nelle mie preghiere" - (Di domenica 3 maggio 2020) Novella Toloni La popstar ha inviato un video messaggio all'artista Italiano per dimostrare tutto il suo affetto e sostegno agli Italiani in questo difficile momento di emergenza La voce rotta dalla commozione e le parole scandite per dire: "Mi dispiace moltissimo per tutte le persone che oggi stanno soffrendo in Italia". È l'inizio del video messaggio che Lady Gaga ha inviato all'amico e collega Tiziano Ferro per dimostrare tutta la sua vicinanza al nostro paese, duramente colpito dal coronavirus. La popstar, che all'Italia deve le sue origini, si è detta profondamente addolorata del difficile momento che il nostro paese sta vivendo e non è riuscita a trattenere le lacrime. Gli Stati Uniti sono stati colpiti dal Covid-19 con alcune settimane di ritardo rispetto all'Italia, ma Lady Gaga è stata una delle prime celebrità a mettersi in ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - Lady Gaga si commuove pensando all’Italia. Il video rilanciato da Tiziano Ferro : «Siete nel mio cuore»

