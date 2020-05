La tragedia di Superga | il fato vince il Grande Torino | una serie di stranezze e

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 maggio 2020) Una delle più grandi tragedie del mondo del calcio. Il 4 maggio 1949 ilveniva vinto dal. L’incidente dispazzò via la piùsquadra italiana di tutti i tempi, nonché una delle più forti al mondo. Costruita pian piano negli anni. Arrivarono giocatori immensi a comporre quella rosa. Ma torniamo al racconto di quel pomeriggio del 4 maggio 1949. Tutto iniziò con un Italia-Portogallo in cui Valentino Mazzola promise al capitano del Benfica Francisco Ferreira di andare a giocare in terra lusitana in occasione del suo addio per aiutare le Aquile, in difficoltà economiche. Quel dannato pomeriggio l’aereo stava riportando a casa i granata da Lisbona, dopo il 4-3 nell’amichevole contro il Benfica. Era stata unafesta, piena di sorrisi. Resteranno solo le lacrime, che continuano ...