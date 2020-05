Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 3 maggio 2020) Laalcon lee lo. Questadicon lonon impiega farine con. È quindi adatta a quanti sono intolleranti ale ai celiaci, ma è pure buona per tutti gli altri. L’accoppiatatte-, poi, la rende adatta anche ai più piccoli, che di solito sono parecchio malfidati quando si tratta di verdure. Per farla potete scegliere la tradizionale pasta sfoglia oppure la brisée, che è una delle preparazioni di base della cucina transalpina. Tra i suoi punti di forza c’è un sapore piuttosto neutro che la rende adatta a un gran numero di preparazioni, visto che non interferisce con gli altri ingredienti. Non è molto difficile da preparare: servono burro, farina, acqua e sale. Laalcon le...