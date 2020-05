La stampa 3D per combattere il Coronavirus: laboratorio delle Molinette riconvertito per creare visiere protettive (Di domenica 3 maggio 2020) La stampa 3D per combattere il Coronavirus: il laboratorio della Chirurgia Maxillo – facciale dell’ospedale Molinette di Torino è stato riconvertito per stampare visiere protettive per il Dipartimento di Scienze chirurgiche. Un laboratorio nato per sperimentare nuove metodiche chirurgiche con l’ausilio delle tecnologie 3D è attivo dall’estate scorsa presso la Chirurgia Maxillo – facciale dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. I chirurghi del reparto (diretto dal professor Guglielmo Ramieri) e gli ingegneri del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione del Politecnico di Torino lavorano da più di un anno insieme per ricostruire il volto nei casi più complicati. In questo periodo di emergenza sanitaria, gli interventi chirurgici sono riservati ai casi urgenti, prevalentemente ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Casellati - ’emergenza conferma valore libertà stampa per democrazia’

Giornata mondiale per la libertà di stampa - ma non in Iran

Coronavirus - per tutti gli scienziati è nato in natura ma per Trump “viene dal laboratorio di Wuhan”. La risposta al reporter al punto stampa (Di domenica 3 maggio 2020) La3D peril: ildella Chirurgia Maxillo – facciale dell’ospedaledi Torino è statoperre visiere protettive per il Dipartimento di Scienze chirurgiche. Unnato per sperimentare nuove metodiche chirurgiche con l’ausiliotecnologie 3D è attivo dall’estate scorsa presso la Chirurgia Maxillo – facciale dell’ospedaledella Città della Salute di Torino. I chirurghi del reparto (diretto dal professor Guglielmo Ramieri) e gli ingegneri del Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione del Politecnico di Torino lavorano da più di un anno insieme per ricostruire il volto nei casi più complicati. In questo periodo di emergenza sanitaria, gli interventi chirurgici sono riservati ai casi urgenti, prevalentemente ...

amnestyitalia : #3maggio Nella Giornata mondiale per la libertà di stampa ricordiamo l'art. 19 della Dichiarazione universale dei d… - MinisteroSalute : #Covid19italia Dal #4maggio le mascherine saranno disponibili in: ??50 mila punti vendita al prezzo fissato di 50 c… - francescoseghez : Una settimana dopo conferenza stampa escono FAQ che non chiariscono e lasciano medesimi dubbi di cui si è discusso… - Maria72037029 : RT @renato46504469: @GiuseppeConteIT @LaStampa ma quale pandemia, dove i morti sono al 98 % morti per malattie normali e solo il 2 % solo p… - ossigenoinfo : RT @LirioAbbate: «Un giornalismo libero e di qualità è una risorsa preziosa per la democrazia» Dunia Mijatovic. Giornata Mondiale per la Li… -

Ultime Notizie dalla rete : stampa per Johnson racconta il ricovero per Covid: “Se fosse andata male, c’era un piano tipo morte di Stalin” La Stampa Oggi, 3 maggio, è la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa

Oggi, domenica 3 maggio, è la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, ovvero World Press Freedom Day, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993 per evidenziare l’importanza del ...

Covid Veneto, Zaia: la diretta di oggi

Ecco cosa ha detto oggi il governatore del Veneto riguardo al contagio da Covid-19 e alle misure prese dalla Regione per arginare la diffusione del virus e predisporre le riaperture. Le linee guida de ...

Oggi, domenica 3 maggio, è la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, ovvero World Press Freedom Day, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993 per evidenziare l’importanza del ...Ecco cosa ha detto oggi il governatore del Veneto riguardo al contagio da Covid-19 e alle misure prese dalla Regione per arginare la diffusione del virus e predisporre le riaperture. Le linee guida de ...