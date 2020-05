La scuola? «A settembre lezioni metà in classe, metà a casa». Le parole della ministra Azzolina (Di domenica 3 maggio 2020) «A settembre si deve tornare a scuola, gli studenti hanno diritto di tornare a scuola». Sono le parole della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. La sua idea per la ripresa, dopo lo stop arrivato a fine febbraio per l’emergenza Covid-19, è quella di un sistema di didattica misto: «Non ci saranno doppi turni, ma gli studenti andranno in classe alternati: metà settimana un gruppo e metà settimana l’altro gruppo. Non abbiamo mai parlato di doppi turni», ha spiegato durante L’intervista di Maria Latella su SkyTg24 la titolare del Miur. Leggi su vanityfair Scuola - il piano Azzolina per la riapertura a Settembre

