La riapertura che non esiste: tutti i punti deboli della fase 2 (Di domenica 3 maggio 2020) Francesca Bernasconi Dall'app che arriverà a metà maggio, all'affidabilità dei test sierologici: ecco i dubbi e le paure legate alla riapertura del 4 maggio Dal 4 maggio l'Italia riparte. È questa la data che segna l'allentamento delle misure di contenimento e l'inizio della fase due. Ma nel piano del governo emergono alcuni punti di debolezza, che potrebbero rischiare di vanificare gli sforzi fatti fino ad ora. Dall'app pronta solo a metà maggio, ai dubbi sull'attendibilità dei test sierologici, fino all'obbligo di mascherine e alla necessità di tamponi. Ecco tutti i nodi ancora da sciogliere e le strategie da chiarire. L'app Immuni a metà maggio Il primo punto debole riguarda Immuni, l'applicazione pensata per il tracciamento dei contagiati. Ieri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il ... Leggi su ilgiornale Calabria - riapertura bar e ristoranti : anche i medici contro Santelli

Il Governo valuta la riapertura di materne e nido. Maturità senza mascherina

Fase 2 - Alto Adige verso la riapertura : le attività che tornano all’opera (Di domenica 3 maggio 2020) Francesca Bernasconi Dall'app che arriverà a metà maggio, all'affidabilità dei test sierologici: ecco i dubbi e le paure legate alladel 4 maggio Dal 4 maggio l'Italia riparte. È questa la data che segna l'allentamento delle misure di contenimento e l'iniziodue. Ma nel piano del governo emergono alcunidi debolezza, che potrebbero rischiare di vanificare gli sforzi fatti fino ad ora. Dall'app pronta solo a metà maggio, ai dubbi sull'attendibilità dei test sierologici, fino all'obbligo di mascherine e alla necessità di tamponi. Eccoi nodi ancora da sciogliere e le strategie da chiarire. L'app Immuni a metà maggio Il primo punto debole riguarda Immuni, l'applicazione pensata per il tracciamento dei contagiati. Ieri, il presidenteRepubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il ...

petergomezblog : #Coronavirus, la Francia prolunga lo stato d’emergenza e annuncia: “Niente app per la riapertura”. Russia, record d… - CottarelliCPI : Vorrei che fosse spiegata non solo la strategia di riapertura, ma anche perché una certa strategia è stata scelta.… - NicolaPorro : Il 4 maggio e la #riapertura, il #ministro #Speranza fa sapere che non sarà un liberi tutti. Ma almeno #Conte ci di… - marino29b : RT @engu64: Coronavirus, la Francia prolunga lo stato d’emergenza e annuncia: “Niente app per la riapertura”. Russia, record di contagi: 10… - publish70628725 : La riapertura che non esiste: tutti i punti deboli della fase 2 -

Ultime Notizie dalla rete : riapertura che La riapertura che non esiste: tutti i punti deboli della fase 2 ilGiornale.it Oro: ci sono tutte le condizioni per un ribasso di breve termine

Settimana scorsa, poi, abbiamo messi in guardia dalla possibilità che il massimo di breve del metallo prezioso potesse essere dietro l’angolo (clicca qui per leggere). Dall’apertura settimanale, ...

Fase 2: cosa si può fare dal 4 maggio e come. Anche in Sicilia

Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare a ...

Settimana scorsa, poi, abbiamo messi in guardia dalla possibilità che il massimo di breve del metallo prezioso potesse essere dietro l’angolo (clicca qui per leggere). Dall’apertura settimanale, ...Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare a ...