La Messa del vescovo su Bergamo Tv Celebrazione in Santa Maria Maggiore

Imola, 3 maggio 2020 - È ancora allarme sicurezza, e questa volta si rende necessario traslare ben 250 loculi e 200 ossari, al cimitero del Piratello. Chiuso al pubblico ormai da giorni a causa dell’e ...

Piero Ferrari: “I miei settant’anni di Formula Uno nel nome di papà”

C’era una volta la Formula 1: il 13 maggio di 70 anni fa a Silverstone prendeva il via il primo Gran premio del primo mondiale automobilistico. La Ferrari debuttò nella gara successiva ed è l’unica sq ...

