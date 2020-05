La fase "uno e mezzo" farà perdere 84 miliardi in consumi delle famiglie (Di domenica 3 maggio 2020) Antonio Signorini Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli Stima Confcommercio: -8% rispetto al 2019 Sangalli: "Moratoria e aiuti a fondo perduto" L'inizio della fase due non impedirà una perdita di ricchezza senza precedenti per l'economia italiana. Confcommercio ha calcolato l'effetto del lockdown sui consumi, basandosi sulle nuove ipotesi di riaperture graduali. Lo scenario disegnato dall'ultimo Dpcm del governo e dagli annunci sui prossimi provvedimenti fa pensare che il ritorno a una totale normalità non avverrà prima del primo ottobre. I cambiamenti nei comportamenti delle famiglie comporteranno un calo dei consumi per il solo 2020 di 84 miliardi di euro. Otto punti percentuali in meno rispetto al 2019. «Valutazione prudenziale che, non si esclude, potrebbe anche peggiorare», secondo il centro studi della confederazione guidata da ... Leggi su ilgiornale Coronavirus in Italia - ultime notizie. Renzi e la frase sui morti di Bergamo : “Se ho offeso qualcuno mi dispiace”. Domani inizia la Fase 2 - il Governo chiarisce : “Tra i congiunti non ci sono gli amici”

**Coronavirus : Musumeci - ‘Fase 2? Non faccio entrare nessuno in Sicilia’**

Ultime Notizie dalla rete : fase uno Coronavirus, contagi e morti ora spaventano l’Europa: Parigi e Berlino tornano alla “Fase uno” La Stampa Fase 2, Musumeci: "Non faccio entrare nessuno in Sicilia"

"Da lunedì prossimo non faccio entrare nessuno in Sicilia, come ho fatto in queste 5 settimane". Nello Musumeci, il presidente della Regione siciliana, si esprime così a Omnibus, su La7, in vista dell ...

Da domani in 4,4 milioni tornano al lavoro, visite a parenti e fidanzati: tutte le risposte al decreto sulla fase 2

Domani tornano al lavoro 4,4 milioni di persone. E scatta la possibilità di far visita a coniugi, conviventi, partner delle unioni civili, parenti fino al sesto grado, affini fino al quarto grado come ...

