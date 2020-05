La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus non è un “liberi tutti”. Conte: “Se avremo risultati positivi potremo anticipare alcune riaperture. No ad iniziative estemporanee” (Di domenica 3 maggio 2020) “Entriamo nella Fase due dell’emergenza. Questo non casualmente, ma grazie al poderoso sforzo collettivo che abbiamo fatto tutti insieme e che ci ha permesso di ricondurre a un livello accettabile la soglia del contagio. Questa nuova Fase ci è costata enormi sacrifici ed è per questo che non può essere intesa come un ‘liberi tutti'”. E’ quanto afferma, in un’intervista a La Stampa, il premier Giuseppe Conte. “Se nei prossimi giorni avremo risultati positivi – aggiunge il presidente del Consiglio – potremo anche valutare di anticipare alcune riaperture, venendo incontro ad alcune specifiche richieste delle Regioni. Ma una cosa è riaprire sulla base di verifiche agganciate ad accurati parametri che tengano conto dell’andamento epidemiologico, altra cosa è farlo in base a iniziative ... Leggi su lanotiziagiornale Le seconde case e le ordinanze regionali nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus

