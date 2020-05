Inter : ?? | QUIZ Torna l'Inter Quiz, questa settimana a tema 'Nazionali' ?? Siete pronti? VIA! ?? - MarcoBarzaghi : #Inter dopo il via libera del governo dovrebbe riprendere allenamenti individuali martedì, in massima sicurezza - i… - DamianoTrezza : Firma anche tu la petizione per aprire un inchiesta su #InterJuventus. Aprire un inchiesta su Inter - Juventus 201… - bergomifabio : POGBA-INTER, LA GAZZETTA SI ESPONE. CON IL VATE NE PARLIAMO. INOLTRE: MI... - passione_inter : VIDEO - Serie A, via libera ad allenamenti individuali: c'è il sì del Viminale - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter via Calciomercato Inter, via libera Aubameyang per il centrocampista CalcioMercato.it Inter, via libera agli allenamenti: stabilita la data della ripresa

E' arrivato l'ok del Viminale circa la ripresa degli allenamenti individuali per i club di Serie A, i club potranno tornare ad allenarsi con delle sedute individuali. Come riferisce il giornalista Med ...

Inter, da martediì sedute individuali ad Appiano

Dopo l'ok del Viminale, da martedì anche i calciatori dell'Inter cominceranno ad allenarsi ad Appiano Gentile con sedute individuali nel rispetto della direttiva. Per mantenere il distanziamento socia ...

E' arrivato l'ok del Viminale circa la ripresa degli allenamenti individuali per i club di Serie A, i club potranno tornare ad allenarsi con delle sedute individuali. Come riferisce il giornalista Med ...Dopo l'ok del Viminale, da martedì anche i calciatori dell'Inter cominceranno ad allenarsi ad Appiano Gentile con sedute individuali nel rispetto della direttiva. Per mantenere il distanziamento socia ...