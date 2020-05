"Incontri con affetti duraturi" Le nuove regole del Viminale (Di domenica 3 maggio 2020) Federico Garau Una circolare spiega il senso di "congiunti": via libera per i fidanzati. Ma le direttive hanno il sapore del pasticcio nuove precisazioni da parte del Viminale per quanto riguarda la Fase2 del nostro Paese che avrà avvio domani, lunedì 4 maggio. Torna ancora sotto i riflettori il termine "congiunti", che continua a provocare polemiche e malcontenti fra i cittadini. Secondo quanto riferito dal ministero dell'Interno agli organi della protezione civile ed ai prefetti, con la parola congiunti si evidenzia che "l'ambito cui si riferisce tale espressione può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale", come riferisce "Agi". "Alla luce di tali riferimenti deve ritenersi che la definizione ricomprenda i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonchè le relazioni connotate da ... Leggi su ilgiornale Fase 2 nel Lazio - Zingaretti : "Mascherine anche per incontri all'aperto"

Federico Garau Una circolare spiega il senso di "congiunti": via libera per i fidanzati. Ma le direttive hanno il sapore del pasticcio nuove precisazioni da parte del Viminale per quanto riguarda la Fase2 del nostro Paese che avrà avvio domani, lunedì 4 maggio. Torna ancora sotto i riflettori il termine "congiunti", che continua a provocare polemiche e malcontenti fra i cittadini. Secondo quanto riferito dal ministero dell'Interno agli organi della protezione civile ed ai prefetti, con la parola congiunti si evidenzia che "l'ambito cui si riferisce tale espressione può ricavarsi in modo sistematico dal quadro normativo e giurisprudenziale", come riferisce "Agi". "Alla luce di tali riferimenti deve ritenersi che la definizione ricomprenda i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonchè le relazioni connotate da ...

Prima un lungo sospiro: «Viviamo tempi drammatici, sospesi. Siamo costretti a fermarci davanti a un nemico invisibile e terribile. Fatichiamo a capire. Ma dobbiamo avere fiducia. E seguire le regole.

LECCO – Quali sono le novità previste dal Dpcm 26 aprile 2020? Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propr ...

