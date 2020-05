In Toscana 38 nuovi casi, 9 decessi e 66 guarigioni (Di domenica 3 maggio 2020) In Toscana domenica 3 marzo sono 9.563 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto al giorno precedente. Eccetto il 27 aprile, giorno in cui uno dei 13 laboratori non aveva potuto processare tamponi, è il dato più basso dei nuovi casi a partire dall’8 di marzo. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2% e raggiungono quota 3363. I test eseguiti hanno raggiunto quota 150.914, 2.691 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.958. Gli attualmente positivi sono oggi 5.328, lo 0,7% in meno di ieri. Si registrano 9 nuovi decessi: 2 uomini e 7 donne con un’età media di 81,6 anni. Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri, ricordando che si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in ... Leggi su iltirreno.gelocal In Toscana i nuovi casi calati del 70% in un mese : ecco dove si è diffuso il virus dal lockdown a oggi

In Toscana 38 nuovi casi - 9 decessi e 66 guarigioni

