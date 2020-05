In Sardegna da domani tornano le messe e dall’11 maggio riaprono i parrucchieri

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 3 maggio 2020) Le regioni procedono a passo spedito verso la normalizzazione e vanno in controtendenza al governo grillino. In Italia c’è tanta voglia e necessità di ripartire e lava in questa direzione. La Regione sarda ha dato il via libera dal 4alle. Mentre dall’11è prevista la riapertura di servizi alla persona e negozi di abbigliamento e calzature. Quindi a breve riapriranno i. Lo ha annunciato il governatore Christian Solinas, illustrando la nuova ordinanza per la Fase 2. Per quanto riguarda le, Solinas afferma che il Dpcm “ha sospeso le cerimonie civili e religiose, ma non le funzioni religiose”. Dall’11anche estetisti, tatuatori, gioiellerie e profumerie.