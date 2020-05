In Minnesota si aiutano gli alberi a migrare

(Di domenica 3 maggio 2020) È uno dei modi in cui i ricercatori che studiano le foreste stanno cercando di capire come preservarle dal cambiamento climatico

Ultime Notizie dalla rete : Minnesota aiutano

SoloGossip.it

La pandemia di coronavirus durerà ancora per 18-24 mesi, ovvero fino a quando il 60-70% della popolazione mondiale non avrà contratto la malattia, e un vaccino potrebbe aiutare ma non in tempi rapidi: ...«Questo è un tema difficile, perché si tratta della fiducia tra Paesi membri – ha ammesso Didier Houssin, che fa parte della commissione – È una questione di viaggiare in sicurezza. Lo ha deciso all’u ...