In Francia stato d’emergenza coronavirus fino al 24 luglio

(Di domenica 3 maggio 2020) I francesi adottano un piano altamente prudenziale. Lod’emergenza sanitaria per la pandemia dasarà prorogato sino al 24. Lo ha annunciato il ministro della Sanità, Olivier Véran. Il prolungamento èdeciso dal Consiglio dei ministri sotto forma di progetto di legge che dovrà essere approvato dal Parlamento dopo un dibattito che inizierà lunedì. In base ai dati della Johns Hopkins University, aggiornati a ieri, insi contano oltre 167.300 casi e più di 24.500 vittime. In base a quanto si legge nel progetto di legge, è necessario prorogare lod’emergenza (scattato il 24 marzo e che doveva durareal 23 maggio) perché sarebbe “prematuro” lasciarlo scadere visto che esistono “rischi di ripresa epidemica” nel caso di “improvvisa ...

Agenzia_Ansa : #coronavirus l'#Europa è il continente più colpito dalla #pandemia. L'Italia e il Regno Unito sono i paesi con più… - SkyTG24 : Coronavirus Francia, stato d'emergenza prorogato fino al 24 luglio - MediasetTgcom24 : Francia, lo stato d'emergenza sanitaria prorogato fino al 24 luglio #coronavirus - malinca73 : RT @GiovaQuez: Per quelli che, 'solo l'Italia ha ancora restrizioni'. In Francia stato d'emergenza prorogato fino al 24 luglio. 'I rischi d… - marino29b : RT @IaconaRiccardo: Coronavirus, la Francia prolunga lo stato d’emergenza: potrà applicare restrizioni fino al 24 luglio. Russia, record di… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia stato

La Francia riapre su base territoriale seguendo diversi criteri e responsabilizzando i livelli decentrati. L’esito non è per nulla scontato: pare piuttosto una sfida. Tutti i dettagli nell’approfondim ...Il difensore marocchino elogia il francese: "Allegri ha capito che eri essenziale per tutti gli allenatori, era semplice, lo dice la tua carriera". Essenziale. Questo è stato per molti allenatori Blai ...