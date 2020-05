LegaSalvini : IL PROGRAMMA DELLA LEGA SPIEGATO DAL CAPITANO SUL “SOLE 24 ORE”, OGGI IN EDICOLA! «Sostituire la cultura del sospe… - fattoquotidiano : In meno di 12 ore, tante le richieste registrate sul portale per poter tornare da fuori regione domani a casa. Si p… - fattoquotidiano : A fine aprile correnti atlantiche hanno concesso piogge specie a Nord del Po, in Liguria e Toscana, finalmente anch… - MatteoMarchini5 : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Maggio: Oggi ripartono 4,4 milioni di lavoratori, soprattutto al Nord - Andrea43129858 : RT @Noiconsalvini: IL PROGRAMMA DELLA LEGA SPIEGATO DAL CAPITANO SUL “SOLE 24 ORE”, OGGI IN EDICOLA! «Sostituire la cultura del sospetto c… -

Ultime Notizie dalla rete : Edicola sul In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Maggio: Oggi ripartono 4,4 milioni di lavoratori, soprattutto al Nord Il Fatto Quotidiano In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Maggio: Oggi ripartono 4,4 milioni di lavoratori, soprattutto al Nord

Autocomplotto. “Fermiamo tutto per i giorni necessari. Mettiamo in sicurezza la salute di tutta Italia. Chiudere prima che sia tardi” (Matteo Salvini, segretario Lega, 10.3). “Chiudere tutta l’Europa.

Coronavirus, l'incognita asintomatici: la prevenzione è decisiva

C’è un’incognita che incombe su questo avvio di fase 2: quanti sono gli asintomatici nel Paese? Nessuno lo sa con certezza. Quanto potenziale infettivo da domani si potrà liberare nelle strade delle n ...

Autocomplotto. “Fermiamo tutto per i giorni necessari. Mettiamo in sicurezza la salute di tutta Italia. Chiudere prima che sia tardi” (Matteo Salvini, segretario Lega, 10.3). “Chiudere tutta l’Europa.C’è un’incognita che incombe su questo avvio di fase 2: quanti sono gli asintomatici nel Paese? Nessuno lo sa con certezza. Quanto potenziale infettivo da domani si potrà liberare nelle strade delle n ...