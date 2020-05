Importante ritrovamento a Gaeta: rinvenuta antica anfora romana (Di domenica 3 maggio 2020) Ieri a Gaeta, all’interno di un condominio sito in quel centro, i carabinieri carro rinvenuto un’antica anfora risalente all’epoca romana, che presentava la parte superiore ed inferiore danneggiate. Dalla verifica preliminare effettuata con la soprintendenza delle belle arti, è stata confermata la storicità del manufatto, il quale è stato quindi sottoposto a sequestro. Importante ritrovamento a Gaeta: rinvenuta antica anfora romana su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 3 maggio 2020) Ieri a, all’interno di un condominio sito in quel centro, i carabinieri carro rinvenuto un’risalente all’epoca, che presentava la parte superiore ed inferiore danneggiate. Dalla verifica preliminare effettuata con la soprintendenza delle belle arti, è stata confermata la storicità del manufatto, il quale è stato quindi sottoposto a sequestro.su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Importante ritrovamento Importante ritrovamento a Gaeta: rinvenuta antica anfora romana Il Corriere della Città Rinvenuto pericoloso ordigno bellico del 43 a Carsoli nei pressi della Tiburtina

Carsoli – E’ stato rinvenuto dai Carabinieri di Carsoli questa mattina un pericoloso ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi del Km 7 e 600 della ...

Ungaretti inedito da oggi a Milano

Dai grandi artisti c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Stavolta però niente gossip pseudo-culturale come le notizie sull'orecchio tagliato di Van Gogh o i Sonetti di Shakespeare che dovevano rim ...

