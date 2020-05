“Il virus uccide d' infarto” Il vero rischio per gli anziani secondo i

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 maggio 2020) Glisono la categoria più ainfezione da Covid-19, eppure il lockdown è il loro peggiore nemico. Lo sostiene la società dei geriatri italiani,cui non è un caso che negli ultimi due mesi le morti per infarto siano aumentate del 40%: il protratto sconfinamento in casa riduce l'esercizio fisico, che è a tutti gli effetti un ‘farmaco salvavita' negli. Non sarebbe quindi la paura del contagio in ospedale o il venir meno della comune procedura d'assistenza a indebolire gli, bensì la mancanza dell'esercizio, che ha un effetto anti-infiammatorio, migliora il metabolismo glucidico e ha ripercussioni favorevoli sua sull'umore che sulle capacità cognitive. Per questo motivo la società dei geriatri ritiene illogico continuare a tenere gliconfinati in casa, come era stato invece ...