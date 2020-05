Il virus fa bene a Rezza Il governo lo premia | un posto al ministero per il

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 maggio 2020) Se c'è una cosa che il coronaha regalato ai virologi e agli scienziati è la fama. Ma a Giovannipotrebbe portare qualcosa in più: una poltrona. Non quella di DiMartedì, dove il professore è ormai ospite fisso di Giovanni Floris (scelto, sussurrava ironico il Tempo, oltre che per le doti professionali per la fede romanista che lo accomuna al conduttore e che lo rende, almeno calcisticamente, l'anti-Burioni, lazialissimo), ma quella deldella Salute. Secondo il Fatto quotidiano, sarebbe lui il favorito per sostituire Claudio D'Amario, direttore generale della Prevenzione uscente alretto da Roberto Speranza. "A fine dicembre - scive il Fatto riguardo a D'Amario - la Regione Abruzzo lo aveva nominato a capo del suo Dipartimento di sanità e da allora a Lungotevere Ripa si sapeva ...