Il ritorno di Kim Jong-un nell’ultima opera di Laika (Di domenica 3 maggio 2020) Il presidente della Repubblica Popolare Democratica di Corea Kim Jong-un torna protagonista dell’ultima opera di Laika. Dopo settimane in cui si vociferava la presunta morte di Kim Jong-un, il presidente coreano è riapparso in pubblico e la Street Artist romana ha deciso di ritrarlo nuovamente nella sua ultima irriverente opera. Kim Jong-un, infatti, era già apparso nelle opere dell’artista nella serie “NO EYEZ ON ME”. L’opera è stata pubblicata sui canali sociale della Street Artist e poi affissa un muro del Rione Monti, in via Urbana, di fianco alla sede delle onoranze funebri Taffo. Leggi su laprimapagina Corea - il ritorno di Kim Jong Un : non sembra sia stato operato

