Il Paradiso delle signore trama replica 4 maggio: Gabriella ha un ammiratore

Lunedì 4 maggio andrà in onda un'altra puntata del Paradiso delle signore. Come tutti i telespettatori sapranno, a causa del blocco delle riprese, la RAI ha deciso di continuare ad intrattenere il pubblico mandando in onda le repliche di questa quarta stagione. Ciò a cui assisteremo nella puntata in questione riguarderà essenzialmente Gabriella e Marta. La prima scoprirà di avere un ammiratore segreto, mentre la seconda potrebbe vedere compromesso il giorno più bello della sua vita.

Gabriella riceve una sorpresa al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 4 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Gabriella si troverà al lavoro quando, improvvisamente, sarà spiazzata dall'arrivo di un mazzo di fiori per lei. La fanciulla rimarrà esterrefatta, ma allo stesso tempo piacevolmente colpita dalla sorpresa.

Il paradiso delle signore - zia Ernesta : “Più spazio nelle nuove puntate”

Il matrimonio di Marta (Gloria Radulescu) sembra aver condotto Umberto (Roberto Farnesi) e Riccardo (Enrico Oetiker) a una sorta di tregua. Ma le cose in casa Guarnieri non si sistemano mai fino in fo ...

Film Stasera in TV: Psycho, Il Paradiso per Davvero, Il vero amore, Chi è senza colpa, Vi presento i nostri, Ladyhawke, Tutto su mia Madre

