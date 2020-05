Il Papa prega per i politici E l’Italia di fronte al bivio Conte debole, la sua forza (Di domenica 3 maggio 2020) Il Papa prega per i politici impegnati ad affrontare in tutto il mondo questa dolorosa pandemia che ormai sta per cambiare volto e tramutarsi in recessione economica. E il sostegno di Francesco è sicuramente prezioso per una classe politica, soprattutto italiana, che ogni giorno di più appare smarrita e divisa di fronte alla seconda emergenza che ora ci sta per aggredire. Con una differenza: la paura del virus ha unito, doverosamente, e nessun partito se l’è sentita oltre un certo limite di coltivare l’orto elettorale mentre il dolore avvolgeva il Paese. Ora che nell’allarme va lentamente attenuandosi e si passa al «dopo», con tutte le conseguenze economiche, produttive, occupazionali, sociali, la politica torna a dividersi e a riprendere il suo inesausto gioco dei quattro cantoni. Leggi su ecodibergamo Coronavirus - Papa Francesco prega per i governanti

