Il Ministro Speranza avverte | «Guai a pensare che sia tutto finito»

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha parlato durante la trasmissione In Mezz'Ora chiarendo alcuni punti della Fase 2 Roberto Speranza, Ministro della Salute, ha avvertito tutti i cittadini a non abbassare la guardia e pensare che il Coronavirus sia una minaccia passata. Queste le sue parole durante la trasmissione In Mezz'Ora. FASE 2 – «Guai a pensare che sia tutto finito, in me prevale un sentimento di grande preoccupazione. La situazione è migliore rispetto al passato, ma ci siano ancora dentro. Non possiamo inseguire il consenso e gli umori quando firmiamo degli atti, la prudenza è fondamentale. I dati scientifici ci dicono che questo virus è ancora pericoloso. Vogliamo accelerare il più possibile, grazie anche a un monitoraggio sulle regioni, con la possibilità di differenziare aprendo di più nei territori ...

Il senso del ministro Speranza per il distanziamento sociale

