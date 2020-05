Il ministro Boccia impugna l’ordinanza della Calabria sulla riapertura di bar e ristoranti nella Fase 2 (Di domenica 3 maggio 2020) Fase 2, Boccia impugna ordinanza della Calabria firmata da Jole Santelli Il Governo passa dalle parole ai fatti contro la governatrice della Calabria, Jole Santelli: il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha infatti impugnato l’ordinanza della Regione dello scorso 29 aprile, nella quale si prevedeva l’apertura di tutti i bar e i ristoranti che potevano garantire non solo il servizio di asporto e a domicilio, ma anche quello al tavolo (rigorosamente negli spazi aperti). La notizia è arrivata nella mattina di oggi, domenica 3 maggio 2020. Gli atti sono stati trasmessi dal ministro Boccia all’Avvocatura generale dello Stato, come previsto dalla prassi. Il ricorso del governo non verrà depositato solo se la governatrice revocherà il proprio provvedimento. Nei giorni scorsi la decisione di Santelli aveva suscitato ... Leggi su tpi Fase 2 - Ministro Boccia impugna ordinanza Presidente Regione Calabria

