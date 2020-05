Il “Manifesto per la libertà” dell’Unione italiana forense contro la dittatura di Conte ai tempi del coronavirus (Di domenica 3 maggio 2020) “Noi difendiamo la libertà. Con coraggio, con audacia e con fermezza”. Inizia così il Manifesto per la Libertà redatto dall‘Uif, Unione italiana forense. Che scende in campo per difendere la grande tradizione nazionale e di libertà e i diritti individuali calpestati dal governo Conte. “La pandemia ha imprigionato i pensieri – si legge – addormentato le coscienze, impaurito i cittadini. E ci ha lasciato in balìa di decisioni liberticide. Tollerate nella speranza di un’azione efficace, tempestiva, appropriata e strutturale”. Il Manifesto dell’Unione italiana forense Un’iniziativa coraggiosa, quella dell’Unione italiana forense, promossa dal presidente nazionale Elisabetta Rampelli e dal presidente della sezione romana Antonio Ferdinando De Simone. Il Manifesto per la ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 3 maggio 2020) “Noi difendiamo la libertà. Con coraggio, con audacia e con fermezza”. Inizia così il Manifesto per la Libertà redatto dall‘Uif, Unione. Che scende in campo per difendere la grande tradizione nazionale e di libertà e i diritti individuali calpestati dal governo. “La pandemia ha imprigionato i pensieri – si legge – addormentato le coscienze, impaurito i cittadini. E ci ha lasciato in balìa di decisioni liberticide. Tollerate nella speranza di un’azione efficace, tempestiva, appropriata e strutturale”. Il Manifesto dell’UnioneUn’iniziativa coraggiosa, quella dell’Unione, promossa dal presidente nazionale Elisabetta Rampelli e dal presidente della sezione romana Antonio Ferdinando De Simone. Il Manifesto per la ...

