Il gruppo Cambiamo Morcone | “La minoranza alza inutili e strumentali polveroni”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: 4 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa delconsiliare “, in risposta a quello di– Evoluzione 2.0”, apparso su Anteprima24 il 2 di maggio. “Nonostante l’emergenza e la situazione incerta in cui versae l’Italia intera, ildi– Evoluzione 2.0” continua adrepolemiche. I cittadini disono stanchi, e noi anche più di loro, ma non è possibile permettere che vengano messe in giro delle falsità senza dare le informazioni corrette e basate sui fatti. Siamo venuti a conoscenza da un articolo comparso sulla testata “Anteprima 24” che, a nostra insaputa, lasarebbe vittima di un “complotto” volto a sabotare e ostacolare ...