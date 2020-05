"Il governo delle...". Bechis, l'urticante prima pagina del Tempo sulla Fase 2. Conte umiliato: "Cosa pretende ora" (Di domenica 3 maggio 2020) urticante quanto veritiera prima pagina del Tempo dedicata alla Fase 2 e alle "delucidazioni" di Palazzo Chigi su cosa è vietato e cosa no dal 4 maggio. "Il governo delle Faq news", è il titolo cubitale di Franco Bechis, che commenta caustico la cascata di "bozze, precisazioni e smentite" provenienti dal premier Giuseppe Conte e dal suo staff a poche ore dalla ripartenza. Congiunti, affetti stabili, amici, autocertificazioni, seconde case: tutto è ancora un rebus. "Conte vuole stabilire pure a chi possiamo voler bene ora - si legge -, parenti e fidanzate sì, amici no". E sulle messe aperte ai fedeli, ancora niente. Leggi su liberoquotidiano IL GOVERNO DELLE FAQ NEWS

Non fateci morire di lockdown. Ecco le dieci richieste delle Saracinesche al governo

Nel mio ultimo intervento sul MES è rimasto, schiacciato dalla preponderanza dell’attualità economica, l’enorme problema della “forza” quale strumento di sovranità in contrapposizione alla “funzione m ...

Urticante quanto veritiera prima pagina del Tempo dedicata alla Fase 2 e alle "delucidazioni" di Palazzo Chigi su cosa è vietato e cosa no dal 4 maggio. "Il governo delle Faq news", è il titolo cubita ...

