Il Covid cuoce tutti gli organi Viaggio nel girone dei malati

(Di domenica 3 maggio 2020) Fausto Biloslavo Da domani inizierà la fase 2 dell'emergenza, ma nei letti di ospedale c'è chi continua combattere. Guarda il reportage (Trieste) "Per noi in prima linea c'è il timore che il ritorno alla vita normale auspicata dapossa portare a un aumento di contagi e dei ricoveri di persone in condizioni critiche", ammette Gianfranco, veterano degli infermieri bardato come un marziano per proteggersi dal virus. Dopo anni in pronto soccorso e terapia intensiva lavorava come ricercatore universitario, ma si è offerto volontario per combattere la pandemia. Lunedì si riapre, ma non dimentichiamo che registriamo ancora oltre 250 morti al giorno e quasi 2mila nuovi positivi. I guariti aumentano e il contagio diminuisce, però 17.569 pazienti erano ricoverati con sintomi fino al primo maggio e 1578 in rianimazione. video ...