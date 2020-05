Il Commissario Montalbano lunedì 4 maggio in replica Le Ali della Sfinge

(Di domenica 3 maggio 2020) IlLe Aliladi lunedì 4su Rai 1 Prosegue l’appuntamento inIlsu Rai 1 lunedì 4(in streaming su Rai Play) con l’episodio Le Aliepisodio andato in onda nel 2008. La puntata è sempre preceduta da Camilleri Racconta una pillola dello scrittore. La Trama dell’episodio del 4Ilnon sta passando un periodo semplice con Livia: continui litigi, incomprensioni dovute alla distanza e nervosismo. Una mattina viene chiamato in una spiaggia dove è stato trovato il cadavere di una ragazza nuda con il volto devastato da un proiettile. Unico segno distintivo: una farfalla tatuata sulla spalla, che potrebbe favorire l’identificazione.è abbastanza svogliato inizialmente ma il caso lo trascina visto ...

