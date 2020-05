Igienizzante vicino all’acquasantiera | la Chiesa si prepara alla Fase due Niente messe e

(Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Dalle santificazioni alle sanificazioni. Anche lasalernitana sia riaprire nelladue. E lo fa con un lungo elenco di disposizioni inviato dal Vescovo ai sacerdoti di tutta l’Arcidiocesi che va dpresenza di dispenser igienizzanti affianco alle acquasantieremisurazione della temperatura a chi partecipa ai funerali. I Vescovi stanno ancora discutendo con il Governo le misure da adottare per riprendere gradualmente anche le celebrazioni delle, ma, in attesa di ulteriori indicazioni provenienti dPresidenza della CEI, nel territorio dell’ Arcidiocesi saranno intanto possibili, a partire da lunedì , l’apertura delle Chiese e la celebrazione delle esequie – anche con la S. Messa – ottemperando attentamente a tutte le condizioni richieste. Per quanto riguarda ...

MarioPeluso88 : Paura contagio, parte N. Il market vicino casa, sicuramente per adeguarsi ai provvedimenti presi ad inizio Marzo,… - ivan_rocca1 : @PierPirla Le poche volte che devo uscire per necessità (mascherina,guanti e perfino bandana e igienizzante stick p… -

Ultime Notizie dalla rete : Igienizzante vicino

anteprima24.it

ROMA (cronaca) - Maxi operazione delle Fiamme gialle in varie zone di Roma: i magazzini al Prenestino. Il gel prodotto in un opificio tra Pomezia ed Ardea Proseguono senza interruzione i controlli dei ...La Sm Pack è un’azienda a conduzione familiare che da quasi 50 anni produce fiale in vetro per l’industria farmaceutica. Nonostante l’emergenza sanitaria di queste settimane, i dipendenti delle due se ...