Icardi Juventus, Paratici “tifa” per il Psg: ecco il motivo (Di domenica 3 maggio 2020) Icardi Juventus – Che la Juventus voglia Mauro Icardi è ormai risaputo: il centravanti argentino attualmente al Psg piace molto ai bianconeri e adesso si continua a lavorare per trovare la giusta formula del trasferimento. Paratici tifa per i parigini: il dirigente della “Vecchia Signora” spera in un riscatto da parte del club di Al-Khelaifi. Il motivo è chiarissimo. Icardi Juve: Paratici tifa per il Psg Secondo quanto riferito dalla stampa francese la Juventus starebbe osservando la situazione a Parigi per poi affondare il colpo Icardi. Le ultime notizie riferiscono di un ipotetico riscatto dei parigini, con i bianconeri che non si farebbero cogliere impreparati in caso di uno scenario simile. Leggi anche: Higuain può tornare a Madrid: cifre e dettagli La Juve, d’altra parte, non vuole trattare direttamente con l’Inter e spera in un ... Leggi su juvedipendenza Leonetti : "La Juventus cerca un nuovo bomber. La verità su Icardi. Milik è la terza scelta"

Calciomercato Napoli - Icardi in azzurro libera Milik alla Juventus

