I medici albanesi venuti in Italia per aiutarci? Coronavirus, disastro in hotel: il festino proibito (Di domenica 3 maggio 2020) Però, anche noi, che cattivoni. Che ingrati. Se l' avesse saputo prima, forse Edi Rama, il premier albanese, avrebbe usato meno pathos nelle sue parole strappalacrime indirizzate «agli amici Italiani». Frasi che hanno toccato il cuore specie quando ha detto: «L' Albania non dimentica. Noi non siamo ricchi ma neanche privi di memoria, dimostriamo all' Italia che l' Albania non abbandona mai l' amico in difficoltà». Era il 29 marzo e il primo ministro di Tirana ha accompagnato così, con questo aulico discorso, la missione di trenta medici e infermieri spediti qui per aiutare i colleghi Italiani alle prese con l' emergenza Covid. Ad attendere «la piccola armata in tenuta bianca» sbarcata all' aeroporto di Fiumicino, un festante Luigi Di Maio a rivendicare il successo di questa armonia tra i due Paesi ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - multato il team di medici albanesi. Denunciati per aver festeggiato il rientro

Festino in hotel a Brescia | multe e denunce per medici albanesi

Medici albanesi multati (e denunciati) a Brescia : stavano festeggiando in hotel prima di ripartire (Di domenica 3 maggio 2020) Però, anche noi, che cattivoni. Che ingrati. Se l' avesse saputo prima, forse Edi Rama, il premier albanese, avrebbe usato meno pathos nelle sue parole strappalacrime indirizzate «agli amicini». Frasi che hanno toccato il cuore specie quando ha detto: «L' Albania non dimentica. Noi non siamo ricchi ma neanche privi di memoria, dimostriamo all'che l' Albania non abbandona mai l' amico in difficoltà». Era il 29 marzo e il primo ministro di Tirana ha accompagnato così, con questo aulico discorso, la missione di trentae infermieri spediti qui per aiutare i colleghini alle prese con l' emergenza Covid. Ad attendere «la piccola armata in tenuta bianca» sbarcata all' aeroporto di Fiumicino, un festante Luigi Di Maio a rivendicare il successo di questa armonia tra i due Paesi ...

Corriere : Festeggiano la fine della missione a Brescia: medici albanesi multati - palladicannone : I medici albanesi che erano venuti in italia, hanno finito il loro lavoro con una multa di 500 euro e una denuncia,… - Notizieditalia : I medici albanesi venuti in Italia per aiutarci? Coronavirus, disastro in hotel: il festino proibito… - Noovyis : (I medici albanesi venuti in Italia per aiutarci? Coronavirus, disastro in hotel: il festino proibito) Playhitmusi… - poggio_maurizio : @luigidimaio @Mov5Stelle festante Luigi Di Maio a rivendicare il successo di questa armonia tra i due Paesi perché,… -