I giuristi cattolici insistono: "Il 'No' alle Messe è incostituzionale" (Di domenica 3 maggio 2020) Francesco Boezi Il Centro studi Livatino ricorre al Tar del Lazio per il "no" alle Messe del governo Conte. Per Alfredo Mantovano si tratta di una "forte lesione alla libertà religiosa" La querelle sulle Messe non è ancora terminata. Il Centro studi Livatino è convinto che il governo non possa impedire lo svolgimento delle celebrazioni con la presenza del popolo. I giuristi cattolici sono tanto persuasi dalla bontà della loro tesi da aver presentato un ricorso al Tar del Lazio. La Conferenza episcopale e l'esecutivo presieduto da Giuseppe Conte continuano a dialogare nel merito: è possibile che l'impasse si sblocchi entro la fine di maggio, magari con l'adozione di un protocollo specifico. Se ne parla. Ma la cosiddetta "fase 2", per ora, non fa sì che i sacerdoti possano celebrare con i fedeli. Soltanto i cosidetti accoliti, ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 3 maggio 2020) Francesco Boezi Il Centro studi Livatino ricorre al Tar del Lazio per il "no"del governo Conte. Per Alfredo Mantovano si tratta di una "forte lesione alla libertà religiosa" La querelle sullenon; ancora terminata. Il Centro studi Livatino; convinto che il governo non possa impedire lo svolgimento delle celebrazioni con la presenza del popolo. Isono tanto persuasi dalla bontà della loro tesi da aver presentato un ricorso al Tar del Lazio. La Conferenza episcopale e l'esecutivo presieduto da Giuseppe Conte continuano a dialogare nel merito:; possibile che l'impasse si sblocchi entro la fine di maggio, magari con l'adozione di un protocollo specifico. Se ne parla. Ma la cosiddetta "fase 2", per ora, non fa sì che i sacerdoti possano celebrare con i fedeli. Soltanto i cosidetti accoliti, ...

Politica - L'Unione giuristi cattolici di Perugia attacca Conte sulla libertà di culto. Ora la battaglia per le Messe si sposta sul piano giuridico. Sono alcuni paradossi percepiti dai fedeli italiani ...

Stato e Chiesa indipendenti e sovrani, da ribadire a margine del fermo (non adirato!) “disaccordo” dei vescovi italiani. Credo che in breve si possa sintetizzare così, l’attuale “querelle” tra CEI e ...

