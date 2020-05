“Ho paura” Bianca Guaccero senza filtri Per la conduttrice sono giorni molto difficili

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 3 maggio 2020) Vorrebbe tornare alla normalità. Ma la paura è che la data non sia così vicina. Ha paurache la Fase 2 potrebbe esser stata mal interpretata da alcuni italiani che pensano di poter fare feste e incontri di gruppo coi propri amici. Da parte sua, fa sapere la diretta interessata,continuerà a rimanere in casa, ovviamente, e non mancheranno le dirette Instagram di Pronto Detto Fatto assieme ai personaggi più amati della trasmissione di Rai 2. Detto Fatto tornerà davvero in onda. Per il momento, i telespettatori devono aspettare e lasa bene che tutto non si rivolverà velocemente, scrivendo uno sfogo attraverso il suo profilo Instagram: “Ma solo iospaventata per la fase due? Solo io ho capito che cambia poco e niente? Solo io penso ancora che bisognerebbe uscire per ...