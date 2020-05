Heather Parisi a Verissimo, tagliato il suo video sul coronavirus. Un caso a Mediaset, cosa non è andato in onda | Guarda (Di domenica 3 maggio 2020) A Verissimo mandano in onda un video "tagliato" di Heather Parisi e la ballerina americana non la prende bene, pubblicando sul proprio profilo Instagram il filmato integrale: "Avrei preferito - scrive - che fosse trasmesso nella sua versione originale vista la delicatezza degli argomenti trattati. Non è facile esprimere le proprie idee in un video di pochi minuti, e quando si cerca di farlo, ogni passaggio diventa importante, perché è preparatorio al passaggio successivo e contribuisce a costruire il messaggio che si vuole trasmettere". Il tema, effettivamente, era delicato: l'emergenza coronavirus, che la Parisi ha vissuto prima degli italiani, abitando ad Hong Kong. "Ho cercato di dare conforto, coraggio e speranza e di condividere la mia esperienza che, anche se è diversa, perché riferita a un paese diverso, ... Leggi su liberoquotidiano ‘Verissimo’ - dopo Pamela Prati anche Heather Parisi si scaglia contro la trasmissione di Silvia Toffanin (Video)

Heather Parisi non ci sta - polemica con Verissimo : clip tagliata - il caso

Verissimo - Heather Parisi confessa : “Ci aspettano tempi durissimi” (Di domenica 3 maggio 2020) Amandano in onda un" die la ballerina americana non la prende bene, pubblicando sul proprio profilo Instagram il filmato integrale: "Avrei preferito - scrive - che fosse trasmesso nella sua versione originale vista la delicatezza degli argomenti trattati. Non è facile esprimere le proprie idee in undi pochi minuti, e quando si cerca di farlo, ogni passaggio diventa importante, perché è preparatorio al passaggio successivo e contribuisce a costruire il messaggio che si vuole trasmettere". Il tema, effettivamente, era delicato: l'emergenza, che laha vissuto prima degli italiani, abitando ad Hong Kong. "Ho cercato di dare conforto, coraggio e speranza e di condividere la mia esperienza che, anche se è diversa, perché riferita a un paese diverso, ...

heather_parisi : Il fatto che per certi odiatori seriali ogni volta che io racconto la mia esperienza nel paese in cui vivo da dieci… - heather_parisi : Taiwan e #HongKong sono in cima ai paesi che hanno saputo fronteggiare meglio il #COVID19 senza adottare il Lockdow… - GoSolar01 : RT @Noovyis: (Heather Parisi a Verissimo, tagliato il suo video sul coronavirus. Un caso a Mediaset, cosa non è andato in onda | Guarda) P… - Noovyis : (Heather Parisi a Verissimo, tagliato il suo video sul coronavirus. Un caso a Mediaset, cosa non è andato in onda |… - tele_blog : “Troppi Tagli”, le lamentele di Heather Parisi a Verissimo! Clicca qui per leggere l’articolo -