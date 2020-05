Harry e Meghan | ecco il titolo della biografia bomba | «Alla ricerca della libertà»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 3 maggio 2020) La prima biografia (quasi) ufficiale di Harry e Meghan Markle avrà questo titolo: Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family ossia Alla ricerca della libertà: Harry e Meghan e la costruzione di una moderna famiglia reale. Come anticipato dal Daily Mail, sarà disponibile online in tutto il mondo dall’11 agosto, mentre la copia cartacea sarà in vendita dal 20 dello stesso mese. La copertina, già pre-ordinabile su Amazon, mostra il principe e l’ex attrice americana durante una delle tante uscite ufficiali di coppia che hanno fatto nei venti mesi che separano il loro royal wedding (maggio 2018) dalla scelta di fare un passo indietro dalla famiglia reale (gennaio 2020) e trasferirsi in Nord America. Ora, precisamente, a Los Angeles.