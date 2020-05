Governo pronto a varare nuovo decreto: le ultime novità (Di domenica 3 maggio 2020) Ormai è quasi perfezionato il noto decreto Legge Aprile, per motivi ovvi sarà chiamato "DL Maggio", ed entrerà in vigore dalla prossima la settimana. Anche se il premier Giuseppe Conte ha fatto le sue rassicurazioni sulla prontezza dei giusti interventi, visto che, dato i diversi punti sul decreto, hanno fatto slittare l'approvazione del provvedimento di altre due settimane. Un pò oltre "quel fine mese" già preannunciato, ma sembra proprio che adesso ci siamo. In queste ultime ore, sta circolando una bozza del decreto che annuncia misure economiche sostanziose. Le più rilevanti dal periodo del Dopoguerra. Si parte dai bonus autonomi al reddito di emergenza e i bonus baby sitter fino alla sospensione dei licenziamenti per bene 5 mesi, ma ecco quello che accadrà per iniziare dai primi di maggio. Continua… Per prima cosa il ... Leggi su howtodofor Congiunti - chi sono : governo pronto a chiarire/ “Parenti - affini - unioni civili e...”

Il Governo pronto a riattivare la vendita di monopattini

Retroscena su Gravina : pronto a porre un aut-aut al Governo (Di domenica 3 maggio 2020) Ormai è quasi perfezionato il notoLegge Aprile, per motivi ovvi sarà chiamato "DL Maggio", ed entrerà in vigore dalla prossima la settimana. Anche se il premier Giuseppe Conte ha fatto le sue rassicurazioni sulla prontezza dei giusti interventi, visto che, dato i diversi punti sul, hanno fatto slittare l'approvazione del provvedimento di altre due settimane. Un pò oltre "quel fine mese" già preannunciato, ma sembra proprio che adesso ci siamo. In questeore, sta circolando una bozza delche annuncia misure economiche sostanziose. Le più rilevanti dal periodo del Dopoguerra. Si parte dai bonus autonomi al reddito di emergenza e i bonus baby sitter fino alla sospensione dei licenziamenti per bene 5 mesi, ma ecco quello che accadrà per iniziare dai primi di maggio. Continua… Per prima cosa il ...

davidealgebris : Salvini per dimostrare serieta’ dovrebbe dire pronto a Governo Unita’ Nazionale. Solo i migliori al Governo. Basta… - CatalfoNunzia : Mai come in questo momento serve una sinergia a tutti i livelli e il Governo è pronto a fare la sua parte. (5/5) - mauro_vicini : RT @StaseraItalia: 'Il Governo dovrebbe dirci cosa è pronto a fare in positivo e non fare il preside delle nostre vite' @Capezzone a #Stas… - IlariaC79192439 : RT @StaseraItalia: 'Il Governo dovrebbe dirci cosa è pronto a fare in positivo e non fare il preside delle nostre vite' @Capezzone a #Stas… - Gio586 : RT @StaseraItalia: 'Il Governo dovrebbe dirci cosa è pronto a fare in positivo e non fare il preside delle nostre vite' @Capezzone a #Stas… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo pronto Il governo pronto per la fase 2 Discorso del premier Conte alle 20.20 L'Eco di Bergamo L’Italia riparte. Tutte le regole dettate dal Governo

Fase 2 tutto pronto. Riguardo alle prescrizioni sugli spostamenti, la valutazione dei casi concreti “dovrà essere affidata ad un prudente ed equilibrato apprezzamento che conduca ad un’applicazione co ...

VIDEO. Tutti uniti per la riviera romagnola, strategie e sfide. Gnassi: ‘Coinvolgiamo gli operatori’

Visto il successo del primo flashmob "Accendiamo il futuro", il gruppo Facebook "Tutti uniti per la riviera romagnola", nato per condividere questo triste momento, con autorità e imprenditori del turi ...

Fase 2 tutto pronto. Riguardo alle prescrizioni sugli spostamenti, la valutazione dei casi concreti “dovrà essere affidata ad un prudente ed equilibrato apprezzamento che conduca ad un’applicazione co ...Visto il successo del primo flashmob "Accendiamo il futuro", il gruppo Facebook "Tutti uniti per la riviera romagnola", nato per condividere questo triste momento, con autorità e imprenditori del turi ...