Gli scontri nella finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Napoli – 3 maggio 2014 – VIDEO (Di domenica 3 maggio 2020) Il 3 maggio 2014, il tifoso del Napoli Ciro Esposito rimane gravemente ferito in seguito agli scontri precedenti la finale di Coppa Italia La finale di Coppa Italia del 3 maggio 2014, tra Fiorentina e Napoli, è passata tristemente agli onori della cronaca non per i fatti calcistici ma per quanto successo prima dell’inizio della gara. La capitale sede del match, che verrà disputato allo stadio Olimpico, sarà infatti teatro di numerosi tafferugli e violenze. Negli scontri, sono coinvolti un gruppo di tifosi del Napoli e il romanista, capo ultrà neofascista, Daniele De Santis. Il tifoso giallorosso si rende protagonista di alcuni gravi gesti, lanciando prima dei petardi contro i sostenitori partenopei e dopo, rincorso dai medesimi, sparando dei colpi di pistola che colpiranno il napoletano Ciro Esposito. Il trentunenne tifoso ... Leggi su calcionews24 Assassin's Creed Valhalla non avrà solo scontri epici e mortali ma anche 'battaglie rap vichinghe'

Colombia: vescovi a organizzazioni armate illegali, "fermare le armi, stop a tutti gli scontri"

India: uccisi nel Kashmir due "terroristi" in scontri con forze di sicurezza

Nuova Delhi, 02 mag 18:41 - (Agenzia Nova) - Le forze di sicurezza indiane hanno ucciso due "terroristi" a Handwara, nel Kashmir settentrionale. Gli uomini, riferisce la stampa locale, sono stati indi ...

Musumeci dopo lo scontro con Sammartino ” dopo la Finanziaria modificheremo il voto segreto”

di Michele Bruno – “Ho lasciato l’Aula l’altro giorno per protesta contro l’ennesimo uso irresponsabile e vergognoso del voto segreto, mentre si parlava della fame nelle famiglie e della sofferenza de ...

