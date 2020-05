Gli effetti del coronavirus sui giovani | il 33 | 5 per cento dei lavoratori in lockdown ha

Leggi su newsmondo

(Di domenica 3 maggio 2020) Glidelsui: il 33,5% delle persone inha tra i 20 e 29 anni ROMA – Glidelsuisono negativi. Come rivelato da Lavoce.info, il 33,5% delle persone ancora inha tra i 20 e i 29 anni. Numeri che peggiorano se si guarda gli altri dati. Il 16,5% ritornerà a lavorare dal 4 maggio mentre solo il 14,6% non si è fermato in questo periodo. Dati negativi dovuti al fatto che in tanti contavano sul lavoro stagionale come il turismo o la ristorazione. Due settori fermi in attesa di capire quando ripartire e la conferma non è sicura visto che molti locali potrebbero essere costretti a tagliare il personale per la diminuzione dei posti. “Ulteriore colpo alle loro prospettive” La ricerca è stata condotta da Alessandra Casarico e Salvatore Lattanzio. I due economisti con ...