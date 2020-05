Gli atleti possono tornare ad allenarsi, le disposizioni da seguire nell’ordinanza di De Luca (Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nuova ordinanza firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione agli allenamenti sportivi. Ecco la parte ordinativa: 1. A decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti di adeguamento o aggiornamento sulla base della evoluzione della situazione epidemiologica, sono consentite, sul territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – nel rispetto delle norme di ... Leggi su anteprima24 Canottaggio - la Federazione lancia “Quarantine Indoor Rowing” : gli atleti si sfidano a casa sul remoergometro

Atletica - Anna Bongiorni : "La 4×100 può ancora migliorare - puntiamo alla finale olimpica"

