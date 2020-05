Giovanna Botteri è un'icona del giornalismo. Un giornalismo affascinante come lei (Di domenica 3 maggio 2020) Aristotele diceva “la forma è sostanza” e con questo intendeva che in quel momento l’abito, gli accessori, non rappresentavano solo chi li indossava ma anche quel che si voleva trasmettere, il messaggio che si stava raccontando. E mi perdonino gli umanisti se mi son permesso di citare Aristotele. Mi perdoni anche Giovanna Botteri, laureata in Filosofia negli anni 70, quando con la filosofia, appunto, negli anni 70, si stava ricostruendo l’Italia e il mondo in un momento di forti tensioni sociali. Quando a Trieste, mentre la Botteri studiava, i valici di Fernetti, Basovizza, Muggia, erano presidiati dai militari e la Slovenia era una regione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia del Maresciallo Tito. Quella stessa Slovenia tanto vicina che da lì a poco si sarebbe trasformata in una prima esperienza di guerra per la giornalista Botteri. ... Leggi su huffingtonpost Giovanna Botteri - Tiziana Ferrario contro Michelle Hunziker : “A 43 anni ti comporti come un’oca - chiedi scusa”. La conduttrice : “Fake news - noi abbiamo parlato di una bella messa in piega”

Michelle Hunziker “Giovanna Botteri? Non è bodyshaming"/ Replica ad accuse a Striscia

