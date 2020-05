Giovanna Botteri, Tiziana Ferrario contro Michelle Hunziker: “A 43 anni ti comporti come un’oca, chiedi scusa”. La conduttrice: “Fake news, noi abbiamo parlato di una bella messa in piega” (Di domenica 3 maggio 2020) Secondo Michelle Hunziker sarebbero “fake news”. “Dicono che noi abbiamo offeso pesantemente una giornalista che si chiama Giovanna Botteri, cosa assolutamente non vera perché noi con Striscia abbiamo mandato in onda un servizio a favore di questa giornalista dicendo che tanti media e molti social l’hanno presa in giro per il suo look e invece noi prendiamo atto del fatto che si è fatta un’ottima e una bellissima messa in piega. Questo non è attaccare una persona ma è rimanere nei toni di Striscia come sempre e soprattutto non è body shaming. Vi faccio vedere il comunicato stampa che abbiamo mandato fuori e cerchiamo di andarle a vedere le cose prima di accusare“. In molti devono averlo in effetti visto, il servizio andato in onda il 28 aprile su Canale5. come già scritto su questo sito il giorno 2 maggio, ... Leggi su ilfattoquotidiano Giovanna Botteri è un'icona del giornalismo. Un giornalismo affascinante come lei

Michelle Hunziker “Giovanna Botteri? Non è bodyshaming"/ Replica ad accuse a Striscia

MonicaCirinna : Riusciremo mai ad ascoltare quello che una donna ha da dire, senza fare caso al suo aspetto fisico o peggio ancora… - LiaCapizzi : Giovanna Botteri è una delle migliori giornaliste. Prima di andare in diretta, impiega il suo tempo a studiare, in… - repubblica : Giovanna Botteri, body shaming anche in tv: 'Modelli stupidi e anacronistici che non hanno più ragione di esistere'… - FrancoGraziano3 : RT @repubblica: Giovanna Botteri, body shaming in tv: 'Modelli stupidi e anacronistici che non hanno più ragione di esistere' [aggiornament… - Antonio05849523 : RT @Abdoul_Augustin: Giovanna Botteri è stato chiaramente presa per il culo da #Striscialanotizia La #Hunziker continua a mentire invece d… -