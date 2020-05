Corriere : ?? Dopo due mesi di lockdown, domani inizia la «fase 2», che dovrebbe far ripartire buona parte delle attività produ… - msgelmini : #Conte - oggi in edicola con un'intervista - è consapevole del clamoroso ritardo su cassa integrazione, bonus per i… - Rinaldi_euro : Ma le “task force” non dispongono di calendari? Conte ha detto che i parrucchieri riapriranno il 1 giugno, ma è lun… - IlDubbio2 : RT @AlessiaSLorenzi: La vita è: Tanti rami di diversa grandezza perché la vita è varia: momenti belli, brutti, tragici o felici si altern… - morena_bonezzi : RT @25O319: Ricordate Trump sul disinfettante che i media presero sul serio? Intervistarono medici e scienziati per spiegare che 'No, sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorno dopo Giorno dopo giorno (Foto) Internazionale Il Ds della Juventus Paratici: "Ripensare a un nuovo modello di calciomercato dopo il virus"

Per il prossimo calciomercato occorrerà essere elastici e creativi, anche guardando come cambia la quotidianità. Ogni giorno la nostra visione ottimista o pessimista cambia con il bollettino delle 18.

Coronavirus, nell’ultimo giorno di “lockdown” 166 nuovi casi e 28 morti in regione

In Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 26.016 casi di positività, 166 in più rispetto a ieri: incremento fra i più bassi in assoluto fra quelli registrati finor ...

