Giornata mondiale della libertà di stampa, ecco la lista dei 30 giornalisti italiani uccisi negli ultimi 60 anni (Di domenica 3 maggio 2020) Cercavano la verità. Si intitola così il nuovo sito dedicato ai 30 giornalisti italiani che hanno perso la loro vita mentre svolgevano la propria professione. Pubblicato da Ossigeno, l’osservatorio per le informazioni giornalistiche e le notizie oscurate, giornalistiuccisi.it «è uno strumento al servizio della memoria collettiva». «La memoria – si legge nella presentazione del progetto – deve essere costantemente nutrita per aumentare la conoscenza e migliorare la comprensione dei fatti, per conservare documenti e testimonianze e raccoglierne di nuovi, per impedire che, da una generazione all’altra, i ricordi sbiadiscano e si perda il senso delle cose». Cercavano la verità raccoglie e presenta in modo unitario le storie di 30 giornalisti italiani uccisi dalle mafie, dal terrorismo e dai conflitti ... Leggi su open.online Giornata mondiale della libertà di stampa : il ricordo a Giancarlo Siani

Giornata mondiale per la libertà di stampa - ma non in Iran

Giornata mondiale del tonno - WWF : “La lunga lotta per la sopravvivenza del tonno rosso nel Mediterraneo” (Di domenica 3 maggio 2020) Cercavano la verità. Si intitola così il nuovo sito dedicato ai 30che hanno perso la loro vita mentre svolgevano la propria professione. Pubblicato da Ossigeno, l’osservatorio per le informazioniche e le notizie oscurate,uccisi.it «è uno strumento al serviziomemoria collettiva». «La memoria – si legge nella presentazione del progetto – deve essere costantemente nutrita per aumentare la conoscenza e migliorare la comprensione dei fatti, per conservare documenti e testimonianze e raccoglierne di nuovi, per impedire che, da una generazione all’altra, i ricordi sbiadiscano e si perda il senso delle cose». Cercavano la verità raccoglie e presenta in modo unitario le storie di 30uccisi dalle mafie, dal terrorismo e dai conflitti ...

amnestyitalia : #3maggio Nella Giornata mondiale per la libertà di stampa ricordiamo l'art. 19 della Dichiarazione universale dei d… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme oggi per le #vocazioni, invocando dal Signore il dono di buoni operai per il suo Regno, col cuore… - Europarl_IT : Oggi è la giornata mondiale della libertà di stampa. Libertà di espressione e pluralismo sono diritti fondamentali… - MauroBenetti6 : RT @Caffe_Graziella: 3 maggio,Giornata Mondiale della Libertà di Stampa.. una fascia nera sul braccio in segno di lutto IN ITALIA LA STAMPA… - CIRO_PARSI : RT @NDanesh15: ??Celebrate la giornata mondiale della “Libertà di Stampa”, mentre fate gli affaroni con il regime più repressivo mai visto s… -